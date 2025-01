Dubai'de oldukça yaygın olan çokeşlilik, zaman zaman ilginç durumlara sebep oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu durumu gözler önüne serdi.

Yayınladığı videoda konuşan bir kadın, Dubaili bir milyarderin üçüncü eşi olduğunu ve bu süreçte bazı kurallara uymak zorunda kaldığını açıkladı.

Günlük harcaması gereken minimum para tutarından yemesi gereken yemeklere kadar birçok ilginç kuralı paylaşan kadının videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İŞTE O KURALLAR

"Dubai'li bir milyarderin üçüncü eşi oldum" diyen kadın uyması gereken kuralları sıraladı:

"Ne zaman dışarı çıksam en az 20 bin dolar harcamak zorundayım. Yoksa onu utandırdığımı söylüyor.



Her gün ananas yemek zorundayım. Bikini bölgesinde kötü koku yaşayanlara tavsiye ederim. pH'ı dengeliyor.



Sabahları ödemli bir suratım olduğu için buz bakımı yapmak zorundayım. Böylece kahvaltıda güzel gözüküyorum.



Her gece hizmetçiler bana çemen otu çayı içirir. Östrojen içeriği sayesinde göğüs büyütmek için kullanılabilir.



Ayrıca sabahları yüzümü aloe vera suyuyla yıkamam gerekiyor. Cildi yumuşatmak için muhteşem bir yöntem. Kalkar kalkmaz yapıyorum ki kocamı işe yumuşak bir öpücük ile uğurlamak için.



Ve son olarak, her gün bolca güneş kremi sürüyorum ki yaşlanmanın önüne geçsin."