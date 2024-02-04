Dubaili milyonerle evlenmenin bedeli! Fenomen kadın "Yasaklarım var" diye sıraladı Milyoner eşinin sayesinde lüks içinde yaşayan İngiliz asıllı fenomen Soudi, uyması gereken kuralların bir listesini paylaştı.

ensonhaber.com

Dubai'de yaşayan ve milyonerle evli olan sosyal medya fenomeni Soudi, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Soudi, lüks içinde olmanın tahmin edilmeyen yanlarını itiraf etti.

Ünlü fenomen asla küfür etmemek de dahil olmak üzere uyması gereken kurallarını listeledi.

Yaşam tarzına dair yaptığı paylaşımlarla gündem olan Soudi, 'açık kapı politikasının' yasak olduğunu ve eşine asla sorun çıkartmayacağına ilişkin söz verdiğini dile getirdi.

"Yapamayacaklarım var"

Kocasının önünde yapmaması gereken kurallardan söz eden Soudi, "Kocamın önünde asla yapmayacağım pek çok şey var. Öncelikle kocamın yanında hiçbir zaman tam anlamıyla kendim olamadım. Günün sonunda o senin annen değil ve en iyi arkadaşın da değil. Ben de asla kocamın önünde küfür etmem. Sürekli olarak güzel ve bakımlı görünürüm" dedi.

'Soudiofarabia' kullanıcı adlı fenomenin videosu, binlerce izlenme aldı.