DUDAK UÇUKLATTI! Tarkan 1 gecede 18 milyon kazanacak! Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri..

Yılbaşına sayılı günler kala ünlü sanatçıların konser vereceği yerler ve alacalı ücretler belli olmaya başladı. İşte dudak uçuklatan sahne ücretleri..

Ünlü sanatçıların yılbaşında sahne alacakları yerler ve alacakları sahne ücretleri belli olmaya başladı. Ünlü isimler yılbaşında paraya para demeyecek.

Genellikle Kıbrıs’ta sahne alan ünlüler yılbaşı gecesi verecekleri konserler ile milyonlar kazanacak. Peki hangi ünlü nerede sahne alacak ve ne kadar kazanacak?

İşte şimdiye kadar belli olan sahne ücretleri..

Tarkan - Kıbrıs - 18 Milyon TL

Hadise - Kıbrıs - 3 Milyon TL

Ajda Pekkan - Kıbrıs - 3 Milyon TL

Bülent Ersoy - Azerbaycan - 1,8 Milyon

Sibel Can - İstanbul - 1,5 Milyon TL

İbrahim Tatlıses - Belarus - 1,8 Milyon TL

Yıldız Tilbe - Ankara - 1 Milyon TL

Hande Yener - Kıbrıs 1 Milyon TL

Seda Sayan - Kıbrıs - 850 Bin TL

Tuğba Yurt - Hatay - 600 Bin TL