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- DUDAK UÇUKLATTI! Tarkan 1 gecede 18 milyon kazanacak! Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri..
DUDAK UÇUKLATTI! Tarkan 1 gecede 18 milyon kazanacak! Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri..
Yılbaşına sayılı günler kala ünlü sanatçıların konser vereceği yerler ve alacalı ücretler belli olmaya başladı. İşte dudak uçuklatan sahne ücretleri..
- 17.11.2022 - 15:42
Ünlü sanatçıların yılbaşında sahne alacakları yerler ve alacakları sahne ücretleri belli olmaya başladı. Ünlü isimler yılbaşında paraya para demeyecek.
Genellikle Kıbrıs’ta sahne alan ünlüler yılbaşı gecesi verecekleri konserler ile milyonlar kazanacak. Peki hangi ünlü nerede sahne alacak ve ne kadar kazanacak?
İşte şimdiye kadar belli olan sahne ücretleri..
Tarkan - Kıbrıs - 18 Milyon TL
Hadise - Kıbrıs - 3 Milyon TL
Ajda Pekkan - Kıbrıs - 3 Milyon TL
Bülent Ersoy - Azerbaycan - 1,8 Milyon
Sibel Can - İstanbul - 1,5 Milyon TL
İbrahim Tatlıses - Belarus - 1,8 Milyon TL
Yıldız Tilbe - Ankara - 1 Milyon TL
Hande Yener - Kıbrıs 1 Milyon TL
Seda Sayan - Kıbrıs - 850 Bin TL
Tuğba Yurt - Hatay - 600 Bin TL