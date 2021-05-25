Düğüm Salonu filmi konusu nedir? Düğüm Salonu filmi oyuncu kadrosu..

2018 yılında vizyona Düğüm Salonu filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının komedi türündeki yapımı Düğüm Salonu filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 2o.00'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu, senaryosunu Şahin Irmak'ın kaleme aldığı 2018 yılı yapımı filmin başrollerinde İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel yer alıyor.

Yan yana iki düğün salonunda geçen ve iki düğünü de ilgilendiren gelişmeleri işleyen Düğüm Salonu filmi, trajikomik bir tesadüfle olayların nasıl çığrından çıkabileceğini anlatıyor.

İzleyiciler, bu akşam ekranlara gelecek olan Düğüm Salonu filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki, Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

DÜĞÜM SALONU KONUSU

Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor!

Serkan ve Hülya, aynı gün, aynı binadaki iki ayrı nikah salonunda başkalarıyla evlenen eski sevgililerdir. Nikah salonu önünde karşılaşmaları işlerin arapsaçına dönmesine yol açar. Tarık Hülya'nın, Buse de Serkan'ın düğün günü eski sevgilisiyle öpüştüğünü öğrenince ok yaydan çıkar. İki düğün birbirine girer.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ? 2018 yılında gösterime giren Düğüm Salonu filmi, İzmir'in Buca ilçesinde çekilmiştir. Komedi türündeki bu filmde yer alan düğün salonu da Buca'da yer almaktadır.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI