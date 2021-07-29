2018 yılında vizyona giren Düğüm Salonu filmi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Peki Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? İşte Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel'in yer aldığı komedi türündeki Düğüm Salonu filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu, senaryosunu Şahin Irmak'ın kaleme aldığı 2018 yılı yapımı filmde, yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor.

İki eski sevgilinin aynı gün evlenmesinden yola çıkan komik hikayenin anlatıldiği filmi yayın akışında gören izleyiciler, Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerleri de merak ediyor.

Peki Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Düğüm Salonu filmi hakkında detaylar haberimizde...

DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?

Düğüm Salonu'nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor!

Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

Serkan ve Hülya, aynı gün, aynı binadaki iki ayrı nikah salonunda başkalarıyla evlenen eski sevgililerdir. Nikah salonu önünde karşılaşmaları işlerin arapsaçına dönmesine yol açar. Tarık Hülya'nın, Buse de Serkan'ın düğün günü eski sevgilisiyle öpüştüğünü öğrenince ok yaydan çıkar. İki düğün birbirine girer.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yılında gösterime giren Düğüm Salonu filmi, İzmir'in Buca ilçesinde çekilmiştir. Komedi türündeki bu filmde yer alan düğün salonu da Buca'da yer almaktadır.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI