Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2013 yılında vizyona giren komedi türündeki Düğün Dernek filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Düğün Dernek filmi nerede çekildi? İşte Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları...

Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu da yine Selçuk Aydemir'in kaleme aldığı Düğün Dernek filmi, beyazperdenin bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Birbirinden eğlenceli sahnelerle izleyicisini ekran başına kilitleyecek olan film, vizyona girdiği tarihte 6 milyon 900 bin kişi tarafından izlendi.

Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncularıyla Düğün Dernek filmi, günümüzde de ilgiyle izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Komik sahneleriyle izleyenleri güldüren yapımda olaylar, Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkıp gelmesiyle başlıyor.

Peki Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin çekimleri, Sivas ve Erzincan'da yapıldı. Dizinin bazı sahneleri için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar:

Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır.

Yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.

Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcurna düğün gecesi kopacaktır.

Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir...

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?