Dünün reyting sonuçları açıklandı: 15 Temmuz'da bakın en çok ne izlendi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 TEMMUZ SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer alırken, “Türk Sineması: Son Sefer” ikinci, “Now Ana Haber” ise üçüncü sıraya yerleşti.

AB’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Son Sefer”, 3. sırada ise “Son Sefer (Tekrar)” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Son Sefer”, 3. sırada ise “Now Ana Haber” yer aldı.