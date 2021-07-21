Dünya Hali dizisi ne zaman başlıyor? Dünya Hali konusu ve oyuncuları

Dünya Hali dizisi ne zaman başlıyor? Dünya Hali konusu ve oyuncuları

Mizah tarzıyla ekranlara yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Dünya Hali dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Dünya Hali dizisi ne zaman başlıyor? İşte Dünya Hali konusu ve oyuncuları...

TRT yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir yapıma daha imza atıyor.

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamit, Uyanış Büyük Selçuklu, Barbaros gibi dizilere imza atan TRT, şimdi de Dünya Hali dizisini izleyiciyle buluşturuyor.

Yapımcılığını Neden Film'in üstlendiği absürt komedi türündeki Dünya Hali dizisi, farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle evlere konuk oluyor.

Tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Dünya Hali'nin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki Dünya Hali dizisi ne zaman başlıyor? İşte Dünya Hali konusu ve oyuncuları...

DÜNYA HALİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya Hali dizisinin yönetmen koltuğunda, daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.

Senaryosunu Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman'ın birlikte kaleme aldığı Dünya Hali, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Dünya Hali 2. Tanıtım İZLE

DÜNYA HALİ KONUSU

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Hali dizisi, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın (Caner Şahin), dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor.

Dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir genç olan Sinan, aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur.

Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: ''Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.''

Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali'nde, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.