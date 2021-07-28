Dünya Hali'nin Kıvılcım'ı Pelin Abay kimdir? Pelin Abay'ın biyografisi

TRT1'in yeni absürt komedi dizisi Dünya Hali'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Pelin Abay hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli?

Yönetmenliğini Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman'ın birlikte kaleme aldığı yeni dizi Dünya Hali, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında görücüye çıkıyor.

Yapımcılığını Neden Film'in üstlendiği absürt komedi türündeki Dünya Hali dizisi, farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle evlere konuk oluyor.

Tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Dünya Hali'nde başrol karakterlerden Kıvılcım'a hayat veren Pelin Abay'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor.

İzleyiciler, Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Daha önce Zümrüdüanka dizisinde Suhandan rolünü canlandıran Pelin Abay, Kıvılcım katakteriyle ilk başrol deneyimini yaşayacak. Peki, Dünya Hali'nin Kıvılcım'ı Pelin Abay kimdir? İşte Pelin Abay hakkında merak edilenler...

PELİN ABAY KİMDİR?

7 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen dizi, reklam ve tiyatro oyuncusu Pelin Abay, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2013 yılında tiyatro çalışmalarına başlayan Abay, 2018 yılında televizyon oyunculuğuna adım atmıştır.

İlk olarak ''Vatanım Sensin'' dizisinde rol alan Abay, daha sonra ''Gülizar'' filminde Fatoş karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında yayınlanmaya başlanan ''Zümrüdüanka'' ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu, Netflix dizisi Atiye'de de rol almıştır.

Abay, şimdilerde 2021 yılında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan absürt komedi türündeki Dünya Hali dizisinde Kıvılcım karakterine hayat vermektedir.