Dünya Hali'nin Sinan'ı: Caner Şahin kimdir? Caner Şahin'in biyografisi

TRT1 ekranlarının yeni absürt komedi dizisi Dünya Hali'nde Sinan karakteri seyircilerin dikkatini çekiyor. Peki Dünya Hali Sinan kimdir? Caner Şahin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

İlk bölümüyle 28 Temmuz akşamı TRT1 ekranlarında yerini alan Dünya Hali, izleyicilerin beğenisini kaptı.

Konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayların araştırıldığı dizinin başrol karakterlerinden Sinan ise merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Dünya Hali dizisi Sinan karakterini genç oyuncu Caner Şahin canlandırıyor. Performansı ile beğeni toplayan Sinan karakteri ve Caner Şahin'e dair detaylar araştırma konusu oldu.

Seyirciler, Dünya Hali Sinan'ı kim oynuyor? Caner Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte hayatı merak edilen Caner Şahin'in biyografisi...

DÜNYA HALİ SİNAN KARAKTERİ

Sinan dizide dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışan bir torun rolünde yer alacak. Dedesinin vasiyetini yerini getirmek için uğraşırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Sinan oldukça dürüst ve ahlaklı birisidir. Aradığı aşkı henüz bulamayan Sinan'a dedesi ölmek üzere iken bir vasiyette bulunur. Sinan'a dedesi erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve birde bal porsuğuna benzeyen birisi ile evlenmesini vasiyet etmiştir.

Sinan bu vasiyeti yerine getirmek için uğraş verirken başından oldukça komik olaylar geçecektir. Bu hikayede Sinan'a en yakın arkadaşı Azim ve dedesinin cami arkadaşları eşlik edecektir. Tabi birde Sinan'ın patronu Güven de yardımcı olacaktır.

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de doğdu. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini oynamasıyla oldu. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi dizilerde de rol alan Caner Şahin en son Kuzgun dizisinde Kartal karakterini oynadı.

CANER ŞAHİN DİZİ VE FİLMLERİ

Caner Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Kartal) (TV Dizisi)

2019 – Kardeşler (Ramazan) (Sinema Filmi)

2018 – Nefes Nefese (Salih) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Bahadır) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Kadir) (TV Dizisi)