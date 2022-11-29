- Haberler
- Medya Haberleri
- Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları
- 29.11.2022 - 11:23
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Portekiz Uruguay Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Portekiz Uruguay Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Brezilya İsviçre Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Portekiz Uruguay Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Brezilya İsviçre Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- PORTEKIZ-URUGUAY FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- ESRA EROL'DA ATV
- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
- YASAK ELMA FOX
- ATV ANA HABER ATV
- BREZILYA-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- YASAK ELMA (OZET) FOX
AB İLK 10 PROGRAM
- PORTEKIZ-URUGUAY FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- BREZILYA-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- YASAK ELMA FOX
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- ESRA EROL'DA ATV
- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
- FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI TRT 1
- ATV ANA HABER ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- PORTEKIZ-URUGUAY FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- BREZILYA-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- YASAK ELMA FOX
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- ATV ANA HABER ATV
- YASAK ELMA (OZET) FOX