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Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları

Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları

28 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.