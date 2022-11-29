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    Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    28 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 29.11.2022 - 11:23
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    Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Portekiz Uruguay Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Portekiz Uruguay Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Brezilya İsviçre Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Portekiz Uruguay Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Brezilya İsviçre Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

    Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. PORTEKIZ-URUGUAY FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI     TRT 1
    2. ESRA EROL'DA   ATV
    3. BIR KUCUK GUN ISIGI     ATV
    4. YASAK ELMA       FOX
    5. ATV ANA HABER               ATV
    6. BREZILYA-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI          TRT 1
    7. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    8. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    9. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    10. YASAK ELMA (OZET)        FOX

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. PORTEKIZ-URUGUAY FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI     TRT 1
    2. BREZILYA-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI          TRT 1
    3. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    4. YASAK ELMA       FOX
    5. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    7. ESRA EROL'DA   ATV
    8. BIR KUCUK GUN ISIGI     ATV
    9. FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI       TRT 1
    10. ATV ANA HABER               ATV

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. PORTEKIZ-URUGUAY FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI     TRT 1
    2. BREZILYA-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI          TRT 1
    3. BIR KUCUK GUN ISIGI     ATV
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    6. YASAK ELMA       FOX
    7. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    8. ESRA EROL'DA   ATV
    9. ATV ANA HABER               ATV
    10. YASAK ELMA (OZET)        FOX

    Dünya Kupası maçları zirveyi kaptırmıyor! 28 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları #2


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