Dünya Kupası TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? Dünya Kupası TRT1 frekans ayarlama

2022 Dünya Kupası heyecanı sürerken TRT1 frekans ayarları ve bilgileri konusunda güncellemeye gitti. Peki Dünya Kupası TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte Dünya Kupası TRT1 frekans ayarlama...

Katar 2022 Dünya Kupası maçlarının başlaması sonrası TRT1 frekans ayarı konuşulmaya başlandı. Maçları takip etmek isteyen pek çok futbolsver TRT1 frekans güncelleme ekranı ile karşılaşmaya başladı. Peki Dünya Kupası TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır?

TRT 1 Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır?

TRT televizyonu, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Gelişme sonrası kanalın frekans bilgileri merak edildi.

Kanal tarafından yapılan açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri izleyici ile paylaşıldı.

Frekans ayarlama yöntemi!

Frekansın nasıl ayarlanacağı da merak edildi. Uydu için frekans ayarlama işlemleri için aşağıda yer alan adımları takip etmeniz yeterli. İlk olarak uydu alıcınızı açmalısınız. Kurulum veya ayarlar menüsüne girmelisiniz. Sonrasında ek kanal arama menüsüne giriş yapmalısınız. Ekrandaki "Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştirmelisiniz.