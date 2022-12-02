Dünya Kupası'ndaki pozları nedeniyle tepki çeken model açıklama yaptı

Katar'da oynanan maça yasaklara rağmen derin dekoltesi ile katılan model, yasakları sonradan öğrendiğini ve dolabında vücudun her yerini kapatacak kıyafetin olmadığını söyledi.

Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'na, maçtan çok kıyafetleri ile dikkat çeken bir model damga vurdu.

Hırvat model Ivana Knoll, Hırvatistan ile Fas arasında oynanan maça, ülkede yasak olan giyim tarzı ile katıldı.

Hapse girebilir

"Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" tepkilerini alan Knoll'ün, yasaklara rağmen giydiği kıyafet nedeniyle hapse girebileceği değerlendiriliyor.

"Bende her şeyi kapatacak kıyafet yok"

Yaşanan olay üzerine açıklama yapan 30 yaşındaki model, "Bize bazı özgürlükler tanınacağını ve herhangi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyordum. Sonra kuralları duydum ve şoke oldum. Kıyafet yönetmeliği omuzları, dizleri, göbeği ve her şeyi göstermeyi yasaklıyor ve bende her şeyi kapatacak kıyafet yok." dedi.

"Tutuklanmaktan korkmam"

Kıyafetleri nedeniyle tutuklanma riski olup olmadığı sorulduğunda Knoll, "Böyle bir şeyden asla korkmam." yanıtını verdi.

Belçika maçında da aynı performansı sergiledi

Katar'daki maçtan sonra Belçika maçına da katılan Knoll, maruz kaldığı tepkileri tiye aldı. Model, Belçika maçına da iddialı kıyafetler giyerek katıldı.