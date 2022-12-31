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    DÜNYA ŞOKTA! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! İşte yeni takımı ve alacağı ücret..

    Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. İşte Ronaldo'nun yeni takımı ve kazanacağı yıllık ücret..
    • 31.12.2022 - 01:09
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 01:14
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    DÜNYA ŞOKTA! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! İşte yeni takımı ve alacağı ücret..

    Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun uzun zamandır hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu.

    Cristiano Ronaldo'nın yeni adresi belli oldu. Tüm dünyada yankı uyandıran transfer sonrası sosyal medya bu konuyu konuşmaya başladı.

    Geçtiğimiz aylarda Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda fazla forma şansı bulamamış ve kupaya gözyaşlarıyla veda etmişti.

    Hangi takıma transfer olacağı uzun süredir tartışılan Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.

    DÜNYA ŞOKTA! Cristiano Ronaldo nun yeni takımı belli oldu! İşte yeni takımı ve alacağı ücret.. #1

    Yeni takımı belli oldu

    Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu. Cristiano Ronaldo yeni takımı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    DÜNYA ŞOKTA! Cristiano Ronaldo nun yeni takımı belli oldu! İşte yeni takımı ve alacağı ücret.. #2

    Alacağı ücret dudak uçuklattı

    Al Nassr ile yılda 75 milyon dolardan 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo'nun, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla beraber yıllık 200 milyon euroya yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor.

    DÜNYA ŞOKTA! Cristiano Ronaldo nun yeni takımı belli oldu! İşte yeni takımı ve alacağı ücret.. #3


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