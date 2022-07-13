Dünyaca ünlü çellist, ‘Şımarık’ şarkısını yorumladı

Çellosu ile Tarkan’ın çok sevilen ‘Şımarık’ şarkısını yorumlayan Dünyaca ünlü Hırvat çellist Stjepan Hauser, beğeni topladı.

Dünyaca ünlü Hırvat çellist Stjepan Hauser, bu kez bir Türk şarkısını yorumladı.

Tarkan’ın yıllardır dinlenen ve çok sevilen “Şımarık” şarkısını çellosu ile çalan Hauser, bin anda viral oldu.

Beğeni yağdı

Çellistin keyifli hallerine de beğeni yağdı.

Tıpkı Tarkan gibi şarkının sonunda öpücük atmayı da ihmal etmeyen çellistin videosu, defalarca kez paylaşıldı.

Dünyaca ünlü çellist Hauser, Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısını yorumladı VİDEO