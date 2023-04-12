Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift 6 yıllık birlikteliğini bitirdi! Joe Alywyn ile yolları ayırdı 17 yıllık müzik kariyerinde pek çok farklı albümü ve müzik klipleriyle bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son albümü Midnights ile rekor üstüne rekor almıştı. Swift'in evlilik yolunda olduğu sevgilisi Joe Alwyn ile ayrıldığı iddia edildi.

Senelerdir süren müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atmış olan ve dünya çapında pek çok hayrana sahip olan Taylor Swift, aldığı ödüllerle ve Grammy ile tarihe geçmişti. Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, son olarak dünya turnesi ile konuşulmuştu. Bu kez Swift'in özel hayatıyla ilgili üzücü bir haber de gündeme geldi.

Taylor Swift ile 6 yıllık sevgilisi Joe Alwyn yollarını ayırdı!

Basında yer alan iddialara göre İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve yaklaşık 6 senedir ilişki yaşadığı şarkıcı ayrılık kararı aldı. Konu hakkından iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi. Ancak birçok kaynak çiftin birlikteliğine son verdiğini belirtti.

Grammy ödüllü şarkıcı ile ilişki yaşayan İngiliz oyuncu Joseph Matthew Alwyn, yer aldığı Billy Lynn's Long Halftime Walk ve The Favourite ile adını kitlelere duyurmuştu.

"Farklı karakterlere sahiplerdi"

Başarılı oyuncu Swift ile 2017 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 6 senedir beraber oldukları bilinen ve gözlerden uzak ilişki sürdüren ikilinin evlilik yolunda olduğu biliniyordu. Basında yer alan haberlerde çiftin farklı karakterlere sahip olmaları sebebiyle ayrıldığı bilgisi yer aldı.