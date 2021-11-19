Euro
12.4799
-0.67%
Dolar
11.057
0.19%
Altın
663.83
0.5%
Borsa
1.738
0.09%
Bitcoin
634.000
-2.44%
BTXN Coin
21.23
0.66%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Dünyada ses getirmişti! 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasını Masumlar Apartmanı'nın yıldızı sunacak

    Kanal D'nin Medyapım imzalı yeni yarışma programı ''Maske Kimsin Sen?'', yakında izleyicilerle buluşacak. Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı yarışmayı, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyada ses getirmişti! 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasını Masumlar Apartmanı'nın yıldızı sunacak

    ''The Masked Singer'' adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programı, ''Maske Kimsin Sen?'' adıyla Türk televizyonlarına uyarlanıyor.

    Yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Medyapım imzalı Maske Kimsin Sen? yarışma programının çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

    Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı yarışma programında, Türkiye'nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek.

    Hem dedektiflik yapacak ünlü jüri üyeleri hem de stüdyodaki seyirciler, yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.

    MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİ'Sİ TANSEL ÖNGEL SUNACAK

    Büyük bir merakla beklenen Maske Kimsin Sen? adlı yarışma porgramını, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel sunacak.

    Yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın'ın oturduğu programda, her bölümde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak.

    Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği program, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

    Dünyada ses getirmişti! Maske Kimsin Sen? yarışmasını Masumlar Apartmanı nın yıldızı sunacak #1

    Maske Kimsin Sen? Fragmanı VİDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir