Dünyada ses getirmişti! 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasını Masumlar Apartmanı'nın yıldızı sunacak

Kanal D'nin Medyapım imzalı yeni yarışma programı ''Maske Kimsin Sen?'', yakında izleyicilerle buluşacak. Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı yarışmayı, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı sunacak.

''The Masked Singer'' adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programı, ''Maske Kimsin Sen?'' adıyla Türk televizyonlarına uyarlanıyor.

Yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Medyapım imzalı Maske Kimsin Sen? yarışma programının çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı yarışma programında, Türkiye'nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek.

Hem dedektiflik yapacak ünlü jüri üyeleri hem de stüdyodaki seyirciler, yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.

MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİ'Sİ TANSEL ÖNGEL SUNACAK

Büyük bir merakla beklenen Maske Kimsin Sen? adlı yarışma porgramını, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel sunacak.

Yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın'ın oturduğu programda, her bölümde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği program, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Maske Kimsin Sen? Fragmanı VİDEO