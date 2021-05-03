Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir? Dünyalar Çarpışıyor filmi oyuncu kadrosu..

Dünyalar Çarpışıyor filmi, bu gece saat 00.15'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Orijinal adı Collision Earth olan Dünyalar Çarpışıyor filmi, beyazperdenin ardından bu gece saat 00.15'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Paul Ziller’ın oturduğu, senaryosunu Ryan Landels'ın kaleme aldığı bilim kurgu ve aksiyon türündeki ABD yapımı Dünyalar Çarpışıyor filmi, 2011 yılında vizyona girdi.

Hikayesiyle dikkat çeken ve heyecanın bir an olsun dinmediği yapımın konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki, Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR KONUSU NEDİR?

Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır.

Yörüngesinden sapan bir uzay aracının rotası Dünya olarak değişir ve yeryüzüne çarpmasına sadece sayılı saatler kalmıştır. Popülaritesini yitirmiş bir bilim adamı ise, dünyayı bu felaketten önleyebilecek tek kişidir.

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR OYUNCULARI