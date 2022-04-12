'Durmuyor deli yüreğim..' Deli Yürek'in Zeynep'i anne oldu, görenlerin gözü yaşardı! Kızı değil ikizi..

'Durmuyor deli yüreğim..' Deli Yürek'in Zeynep'i anne oldu, görenlerin gözü yaşardı! Kızı değil ikizi..

Deli Yürek dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Zeynep Tokuş, kızıyla gündem oldu. Oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliği yapan Tokuş'un kızı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı, 5 Ekim 1998 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Deli Yürek, 4 sezon sonra final verdi.

Türk televizyon tarihinin efsane projelerinden olan Deli Yürek; Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Melda Bekcan, Demir Karahan, Kürşat Alnıaçık, Ali Sürmeli ve Selçuk Yöntem gibi isimleri bir araya getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Yusuf Miroğlu'na hayat verdiği dizide "Zeynep" olarak yer alan Zeynep Tokuş ise güzelliği ve derin bakışları ile akıllarda kaldı.

1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve Deli Yürek sayesinde ekran karşısına geçen Zeynep Tokuş, Çocuklar Duymasın'da "Meltem" karakterine hayat verdi.

Bugüne kadar sayısız dizide yer alan ve başarıları ile adından söz ettiren Zeynep Tokuş, üç kez evlendi.

Üçüncü evliliğini 2011 yılında yapan ve oyunculuğu bırakan Tokuş, kendisini yogaya verdi ve eğitmen oldu.

Yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan ve sıklıkla konuşulan Zeynep Tokuş, kızıyla anılmaya başladı.

Zeynep Tokuş'un kızını görenler ise "Annesinin kopyası" demekten kendisini alamadı ve beğeni yağdırdı.

Zeynep Tokuş ve kızı

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Kendisine ve ailesine zaman ayıran oyuncunun kızı ise görenleri hayrete düşürdü. Çektirilen görüntülerde Zeynep Tokuş ile kızının yüz hatlarının benzerliği çokça konuşuldu.

Son olarak 2011 senesinde üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, hayatına yoga eğitmeni olarak devam ediyor.