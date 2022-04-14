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    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın eşi...

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde Boran karakteriyle dikkatleri çeken Yiğit Uçan, evli ve 2 çocuk babası. Uçan'ın eşini görenler, duru güzelliği karşısında hayran kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 16:46
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    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın eşi...

    ATV ekranlarında 3 sezondur soluksuz devam eden Kuruluş Osman dizisi, reytinglerdeki başarısını elinden bırakmadı.

    Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, her bölümde heyecanlı anlara sahne oluyor.

    Dizide Osman Bey'in en yakın arkadaşı Boran Alp karakterine hayat veren Yiğit Uçan hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

    İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol aldı.

    İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Yiğit Uçan'ın evli olup olmadığı da merak edilen konular arasındaydı.

    Başarılı oyuncunun çekirdek ailesini görenler ise gözlerine inanamadı.

    Yiğit Uçan'ın ailesi

    2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı var.

    Uçan'ın eşi ise duru güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Betül Uçan, kızı eşi ve köpekleriyle olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

    Doğallığıyla beğeni toplayan Betül Uçan'ın mesleği ise makyaj sanatçısı.

    İşte Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i Yiğit Uçan'ın eşi...

    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman ın Boran ı Yiğit Uçan ın eşi... #1

    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman ın Boran ı Yiğit Uçan ın eşi... #2

    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman ın Boran ı Yiğit Uçan ın eşi... #3

    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman ın Boran ı Yiğit Uçan ın eşi... #4

    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman ın Boran ı Yiğit Uçan ın eşi... #5

    Duru güzelliğiyle mest etti! İşte Kuruluş Osman ın Boran ı Yiğit Uçan ın eşi... #6


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