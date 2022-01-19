Dürüye'nin Güğümleri Hayriye'yi hatırladınız mı? Şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuştu...

Dürüye'nin Güğümleri Hayriye'yi hatırladınız mı? Şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuştu...

Durüye'nin Güğümleri dizisinde Hayriye karakterine hayat veren Algı Eke, yıllar içinde değişti. Bambaşka ve güzel bir görünüme kavuşan Eke, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Yapımcılığını İbrahim Mertoğlu ve yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı dizinin senaryosunu Baykut Badem ile Filiz Ekinci kalema aldı.

Dizinin başrollerinde ise İpek Tuzcuoğlu, Emre Kınay, Uğur Çavuşoğlu, Selahattin Taşdöğen, Deniz Sipahi, Burcu Binici, Algı Eke, Kaan Urgancıoğlu, Lemi Filozof gibi isimler yer aldı.

Dizi hayata karşı dimdik ayakta kalmayı başarmış, güzel ve çekici bir köylü kadını olan Dürüye ve dört kızının, yani güğümlerinin başından geçenleri anlattı.

Herkesin sevdiği dizilerden birisi olan Dürüye'nin Güğümler'inde Algı Eke, Hayriye karakterine hayat verdi.

Dizi sayesinde adını duyuran Algı Eke, İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı.

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Eke, bu konuma gelebilmek için Berlin’e gitti. Burada yeni bir eğitim daha alan Eke tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okudu.

BABA OCAĞI İLE OYUNCULUĞU ADIM ATTI

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Baba Ocağı dizisi ile yaşayan Algı Eke; Hayat Sevince Güzel, Ayrılsak da Beraberiz, Galip Derviş, Annem Uyurken, Keşanlı Ali Destanı, Dürüye'nin Güğümleri, Guruldayan Kalpler, Kedi Özledi, Mazi Yarası gibi yapımlarda rol aldı.

SOSYAL MEDYADA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Son olarak anal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Atiye karakterine hayat veren Algı Eke, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle gündeme geliyor.

Yıllar içinde değişen ve tarzını yenileyen Eke, birbirinden cesur pozlar vermeyi ihmal etmiyor. Oyuncunun yenilenmiş hali, hayranlarının bir hayli ilgisini çekiyor.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2009 – Mazi Yarası (Sevda)

2013 – Kedi Özledi (Kıymet Sönmez)

2015 – Guruldayan Kalpler (Vicdan)

2015 – Yok Artık! (Melis)

2016 – Kaygı (Hasret)

2016 – Kaçma Birader (Esma Tunçbilek)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Zehra)

2017 – Cingöz Recai (Hülya)

2020 – Nasipse Olur (Günfer)

ROL ALDIĞI DİZİLER