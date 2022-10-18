Düşmek üzere olan havluyla poz verdi! Nihal Candan'ın çıplak paylaşımı olay oldu: "Bu nasıl poz?"

Düşmek üzere olan havluyla poz verdi! Nihal Candan'ın çıplak paylaşımı olay oldu: "Bu nasıl poz?"

İddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan yine şaşırtmadı. Candan bu kez üzerinden düşmek üzere olan havluyla çırılçıplak poz verdi.

Bu Tarz Benim programıyla hayatımıza giren Nihal Candan program sonrası da ününü kaybetmedi.

Instagram sayfasındaki çok konuşulan paylaşımlarıyla gündemden sık sık kendisinden söz ettiren Nihal Candan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gerçek adı Gülnihal Candan olan sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir.

İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Candan TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ün kazanmıştır.

2016 senesinde Survivor yarışmasında gönüllüler takımında mücadele etmişti.

Kız kardeşi Bahar Candan ile sık sık adından söz ettirip gündemden düşmeyen Nihal Candan Cesur pozlarını sık sık paylaşmaya devam ediyor.

Dikkatleri sürekli üzerine çeken Candan spor yapmaya oldukça meraklı.

Nihal Candan, bu kez bir otel odasından sadece kalçasını kapattığı havluyla poz verdi ve yine gündemi sarstı.

"Cicişlerin bile bir havası vardı"

İddialı pozlarıyla kendisinden sık sık söz ettirip gündemi çalkalayan Candan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Candan’a takipçilerinden ise “Cicişlerin bile bir havası, güzelliği vardı.”, “Azıcık kilo al, gerekirse spor yapma ,“Kilo alana kadar çıplak sırt, göğüs, bacak fotoğrafı paylaşma” gibi yorumlar geldi.

İşte Nihal Candan'ın o çok konuşulan bazı fotoğrafları...