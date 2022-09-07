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    Duy Beni 10. bölüm 2. fragman yayınlandı! Duy Beni 10. bölümde neler olacak?

    Star Tv'nin yaza damga vuran dizisi Duy Beni'nin 10. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Dizi, 8 Eylül Perşembe saat 20:00'de seyirci karşısına çıkacak.
    • 07.09.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:05
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    Duy Beni 10. bölüm 2. fragman yayınlandı! Duy Beni 10. bölümde neler olacak?

    Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayına giren Duy Beni, bu yaza damga vurdu.

    Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

    Dizinin 9. bölümünün ardından izleyiciler, 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Aşk, intikam, dram yüklü senaryosuyla izleyen ekrana kilitleyen Duy Beni dizisi 10. yeni bölümü ile bu hafta da çok konuşulacak.

    İşte, Duy Beni dzisinin 10. Bölüm 2. fragmanı...

    Duy Beni 10. Bölüm 2. Fragman


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