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    Duy Beni 11. bölüm 3. fragman: Ekim dersini alacak mı?

    Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni perşembe günü 11. bölümüyle seyircisiyle buluşacak.
    • 13.09.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 17:07
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    Duy Beni 11. bölüm 3. fragman: Ekim dersini alacak mı?

    Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayına giren Duy Beni, bu yaza damga vurdu.

    Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

    Dizinin 10. bölümünün ardından izleyiciler, 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Duy Beni 11. bölümden 3. fragman yayınlandı.

    Duy Beni 11. Bölüm 3. Fragman

    Duy Beni 11. bölüm 3. fragman: Ekim dersini alacak mı? #1


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