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    Duy Beni 3. bölüm yayınlandı mı? Duy Beni dizisinde şok sahne!

    Duy Beni isimli dizideki sahneye izleyicilerden büyük tepki geldi.Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor..
    • 17.07.2022 - 01:30
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    Duy Beni 3. bölüm yayınlandı mı? Duy Beni dizisinde şok sahne!

    Star TV'nin yeni dizisi 'Duy Beni' sosyal medyadanın gündemine oturdu.Başrollerinde Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Berk Hakman'ın bulunduğu dizi 7 Temmuz 2021 tarihinde ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

    Henüz 2 bölümü yayınlanan dizinin son bölümünde bulunan bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

    Dizinin 2. bölümünde bir sahnede iki lise öğrencisinin arkadaşları tarafından darp edildiği sahneye bir çok tepki geldi.

    Duy Beni 3. bölüm yayınlandı mı? Duy Beni dizisinde şok sahne! #1

    Farklı hikayesiyle adından söz ettiren dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Her perşembe yeni bölümü yayınlanan dizinin bu olayla gündeme gelmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

    Sosyal medyada binlerce kullanıcı bu sahneyle ilgili eleştiri mesajları paylaşıyor.

    Duy Beni 3. bölüm yayınlandı mı? Duy Beni dizisinde şok sahne! #2

    Duy Beni dizisi yeni bölümüyle 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek..


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