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    Duy Beni 4. bölüm fragmanı: Ekim her şeyi itiraf ediyor!

    Star Tv'nin yaza damga vuran dizisi Duy Beni 4. bölümüyle bugün saat 20:00'de seyirci karşısına çıkacak.
    • 28.07.2022 - 11:51
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    Duy Beni 4. bölüm fragmanı: Ekim her şeyi itiraf ediyor!

    "Duy Beni" sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yaza damga vuracak diziler arasında yerini aldı.

    Star TV'de yayınlanan Duy Beni, 8 Temmuz akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

    Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

    'Duy beni' dizisi oyuncuları

    • Berk Hakman
    • Rabia Soytürk
    • Caner Topçu
    • Helin Kandemir
    • Burak Can
    • Sümeyye Aydoğan
    • Feride Çetin
    • Aytaç Uşun
    • Meltem Akçöl
    • Alper Atak
    • Bedia Ener
    • Hamdi Alp, Utku Coşkun
    • Taha Bora Elkoca
    • Gökçe Güneş Doğrusöz
    • Jasmin Berkiş
    • Yeliz Akay
    • Cemre Özşişman
    • Dilara Sümbül
    • Beste Kaptanoğlu
    • İbrahim Yıldız
    • Durul Bazan
    • Murat Daltaban

    Her sahnesinin nefes kestiği ve sırların açığa çıktığı Duy Beni dizisinin üçüncü bölümü 100 bine yakın yorum alarak trendler listesinde ilk sıralarda yer aldı.

    Dizinin 4. bölüm tanıtımı ise saatler içerisinde YouTube trendler listesinde 2 numaraya yükseldi.

    Duy Beni 4. bölüm konusu

    Yeni bölüm fragmanında; Kanat’ın Ekim’i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara bir çok soruyu da beraberinde getirir.

    Ekim’i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat’ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.

    Öfkeden delirme sırası bu kez Melisa’dadır.Yaşananlar Kanat’ın açıkladığı gibi bir oyun mu yoksa gerçeğin bir parçası mıdır?

    Tüm bu merak edilenler, 28 Temmuz Perşembe akşamı yani bugün izleyici karşısına çıkacak.

    Duy Beni 4. Bölüm Fragman

    Duy Beni 4. bölüm fragmanı: Ekim her şeyi itiraf ediyor! #1


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