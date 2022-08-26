Duy Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Duy Beni 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Star Tv'nin yaza damga vuran dizisi Duy Beni'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi, 1 Eylül Perşembe saat 20:00'de seyirci karşısına çıkacak.

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayına giren Duy Beni, bu yaza damga vurdu.

Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

Dizinin 8. bölümünün ardından izleyiciler, 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan dizi Duy Beni 9. yeni bölümü ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İşte, Duy Beni dizisinin 9.bölüm fragmanı...

"Duy Beni" 1 Eylül Perşembe akşamı Star'da!

Duy Beni 9. Bölüm Fragman

Duy Beni 8. bölümde neler yaşandı?

Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır.

Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır. Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır.

Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır. Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar.

Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır. Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar.

Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.