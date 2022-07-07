Duy Beni dizisi Hazal kimdir? Meltem Akçöl hakkında merak edilenler

Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni dizide Hazal karakterine hayat veren oyuncu Meltem Akçöl merak konusu oldu. Peki Duy Beni Hazal kimdir? İşte Meltem Akçöl hakkında bilgiler...

Yaz dizilerine bir yenisi daha ekleniyor.

Star TV'de yayınlanacak olan Duy Beni, 8 Temmuz akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı “Duy Beni”, konusu ile de dikkat çekti.

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak.

Oyunculardan dikkat çeken isimler arasında ise Hande karakterine hayat veren Meltem Akçöl oldu.

Duy Beni'nin Hande'si

Performansı kadar güzelliği ile de merak konusu olan Meltem Akçöl kimdir, kaç yaşında, hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

2001 doğumlu Meltem Akçöl, sosyal medyanın tanınan isimlerinden. İlk ekran tecrübesi Kırık Hayatlar dizisinde canlandırdığı Deniz Yılmaz karakteri oldu.

Duy Beni dizisinde Hazal karakteri ile ekranlara dönen Meltem Akçöl, Instagram pozlarıyla görenleri kendine hayran bıraktı.