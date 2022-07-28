Duy Beni yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Duy Beni yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Duy Beni dizisi ile ilgili, "Duy Beni yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündeme getirildi.

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Duy Beni, devam ediyor.

Başrollerini Rabia Soytürk, Caner Topçu, Berk Hakman ve Ege Kökenli'nin paylaştığı dizi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bazı sahneleriyle dikkati çeken dizi, yayınlanan bölümeriyle reyting başarısını artırmaya başladı.

Dizinin konusu ve karakterlerin isimleri ses getirirken, Twitter'da yapılan etiketler fanların giderek artmasını sağladı.

Duy Beni'yi izleyenler saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını biliyor. Ancak ilk defa gören ve izlemek isteyenler ise "Duy Beni yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki,Duy Beni yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Duy Beni yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Duy Beni'nin 4. bölümü; 28 Temmuz Perşembe günü yani bugün saat 20:00'de Star TV'de ekranlara gelecek.

Son bölümde neler oldu?

Yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir’i alt üst etti ancak Ekim tekrar ayağa kalkıp savaşmaya kararlıdır. Bu sırada onlara uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim’in okulda yaşananlarla alakalı şüpheleri giderek artmaktadır.

Melisa’nın elinde tuttuğu Ekim’in görüntülerine ise sürpriz bir isim ulaşır.Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.Tüm olanları izleyen Kanat’la Ekim’in arasında neler olduğunu merak eden biri daha vardır.