Duy Beni dizisinde Bahar karakterini canlandıran oyuncu Ege Kökenli, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim bu kez derin göğüs dekoltesiyle olay oldu.

Duy Beni dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ege Kökenli güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğuyla konuşulan isim sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya gelen ve 29 yaşında olduğu bilinen oyuncu, bu kez derin göğüs dekoltesiyle olay oldu.

Derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu!

Ege Kökenli daha önce Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Yasak Elma gibi dizilerde rol almıştı. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık yedi senedir birlikte olduğu İsrailli nişanlısı Lior Ahituv ile dünyaevine girmesiyle gündem olan isim, liseye kadar Kırklareli'nde yaşamıştır.

Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşmiştir. 5 sene boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer alan isim, ilk televizyon dizisi En İyi Arkadaşım dizisinde 11 yaşındayken rol almıştır.

"Bu kadar seksilik fazla"

Kökenli, bu kez kırmızı elbiseli ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu. Takipçilerinden ünlü isme "Maşallah sana Ege", "Kırmızı ve senin asaletin", "Bu kadar seksilik fazla" yorumları geldi.

İşte Ege Kökenli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...