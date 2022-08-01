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    Duy Beni'nin Ekim'i meğer estetik güzeliymiş....Eski hali şoke etti!

    "Duy Beni" dizisinde Caner Topçu ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün eski hali sosyal medyada olay yarattı.
    • 01.08.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:31
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    Duy Beni'nin Ekim'i meğer estetik güzeliymiş....Eski hali şoke etti!

    "Duy Beni" sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yaza damga vuracak diziler arasında yerini aldı.

    Star TV'de yayınlanan Duy Beni, 8 Temmuz akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

    Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

    Her sahnesinin nefes kestiği ve sırların açığa çıktığı Duy Beni dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

    Genç oyuncu, Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrol oynadığı Şahsiyet dizisi ile ilk defa kameraların karşısına geçmişti.

    Oynadığı dizilerde başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada kullanıcıların en çok konuştuğu isim haline gelmişti.

    "Çene nakli mi yaptırdın"

    26 yaşındaki ünlü oyuncunun eski fotoğrafları ortaya çıkardı.

    Soytürk, çenesinde ve dudaklarında olan değişimlerle olay oldu.

    Estetik güzeli olduğu ortaya çıkan oyuncuya Twitter'da "Sen neymişsin be" "Çene nakli mi yaptırdın" yorumları yapıldı.

    Duy Beni nin Ekim i meğer estetik güzeliymiş....Eski hali şoke etti! #1

    Duy Beni nin Ekim i meğer estetik güzeliymiş....Eski hali şoke etti! #2

    Duy Beni nin Ekim i meğer estetik güzeliymiş....Eski hali şoke etti! #3

    Duy Beni nin Ekim i meğer estetik güzeliymiş....Eski hali şoke etti! #4


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