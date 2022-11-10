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    Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir Instagram'ı estiriyor! 'Bu yaşta bu haller'

    Duy Beni dizisinde Leyla karakterine hayat veren 2004 doğumlu oyuncu Helin Kandemir, sosyal medyadaki pozlarıyla beğeni topluyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 17:04
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    Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir Instagram'ı estiriyor! 'Bu yaşta bu haller'

    İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar’da oynayarak kazanan genç oyuncu Helin Kandemir, şimdilerde Duy Beni dizisinde rol alıyor.

    Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı.

    Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

    Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettah ile "Kağıt Ev" dizisinde yıldızı parlayan Helin Kandemir, şimdilerde yeni dizisiyle ekranların sevilen oyuncuları arasında girdi.

    18 yaşındaki Kandemir, performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

    Helin Kandemir'den pozlar

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Helin Kandemir, hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

    Fiziği ve pozlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu, adeta göz kamaştırıyor.

    İşte Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir'in profilinden bazı kareler...

    Duy Beni nin Leyla sı Helin Kandemir Instagram ı estiriyor! Bu yaşta bu haller #1

    Duy Beni nin Leyla sı Helin Kandemir Instagram ı estiriyor! Bu yaşta bu haller #2

    Duy Beni nin Leyla sı Helin Kandemir Instagram ı estiriyor! Bu yaşta bu haller #3

    Duy Beni nin Leyla sı Helin Kandemir Instagram ı estiriyor! Bu yaşta bu haller #4

    Duy Beni nin Leyla sı Helin Kandemir Instagram ı estiriyor! Bu yaşta bu haller #5

    Duy Beni nin Leyla sı Helin Kandemir Instagram ı estiriyor! Bu yaşta bu haller #6

     


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