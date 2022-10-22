Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan cesur pozlarıyla hayranlarını büyüledi!

Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandıran güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, paylaşımlarıyla büyülüyor. Son olarak süper minili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o poz...

Sümeyye Aydoğan, Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde hayat verdiği Melisa karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin karakterileri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sümeyye Aydoğan da, bu dizideki karakteriyle tanınan isimlerden biri oldu.

Sümeyye Aydoğan, 1997 yılında dünyaya geldi. Genç oyuncu, Talento Menajerlik ile çalışıyor. Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk kez 'Aile Hükümeti' adlı sinema filmi ile geçti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Sümeyye Aydoğan, paylaşımlarıyla hayranlarını büyülüyor.

Güzel oyuncu Sümeyye aydoğan, sık sık takipçileri tarafından meslektaşı serenay Sarıkaya'ya benzetiliyor.

Son paylaşımıyla mest etti

Geçen Yaz ve Sadakatsiz gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu son paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti. Süper minisiyle cesur pozlar verdi. O pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. İşte o poz...