Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan cesur pozlarıyla mest etti! 'Fazla iddialısın!

Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan instagram hesabından paylaştığı cesur pozları ile gündeme geldi.İşte o kareler..

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde canlandırdığı Melisa karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sümeyye Aydoğan sosyal medya paylaşımları ile beğeni topladı.

Ünlü oyuncu iddialı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sosyal medyada oldukç aktif şekilde paylaşımlar yapan oyuncunun instagramda 957 bin takipçisi bulunuyor.

Genç oyuncu güzelliği ve fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı her fotoğraf binlerce beğeni ve yorum alıyor..Oyuncunun son olarak "Herkes buraya baksın" notuyla paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı.

İşte Sümeyye Aydoğan'ın son instagram paylaşımı..