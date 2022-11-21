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    Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'dan iç çamaşırlı poz! "Cesur pozuna maşallah diyorum"

    Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Aydoğan, bu defa iç çamaşırlı pozuyla beğeni topladı.
    • 21.11.2022 - 16:44
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    Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'dan iç çamaşırlı poz! 'Cesur pozuna maşallah diyorum'

    Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, dizi ile beraber şöhretini de artırmıştı. Ünlü isim, başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi pek çok ismin rol aldığı dizide sahneleriyle konuşulmuştu.

    Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan iç çamaşırlı poz! 'Cesur pozuna maşallah diyorum' #1

    Daha önce Aile Hükümeti filminde de rol alan Sümeyye Aydoğan, 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Genç oyuncunun Talento Menajerlik ile çalıştığı bilinmekte. Tiyatronun yanında televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilendiği bilinen Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa  'Aile Hükümeti' isimli sinema filmi ile geçmiştir. Ünlü isim televizyon macerasına ise 2021 senesinde, ‘Kahraman Babam’ dizisinde canlandırdığı ‘Menekşe’ karakteriyle başlamıştır.

    Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan iç çamaşırlı poz! 'Cesur pozuna maşallah diyorum' #2

    Sosyal medya hesabı üzerinden oldukça aktif olan Aydoğan, geçtiğimiz dönemlerde Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesiyle konuşulmuştu.

    İç çamaşırlı cesur pozuyla olay oldu!

    Genç oyuncu, bu defa iç çamaşırlı ve çizmeli pozuyla takipçilerden binlerce beğeni aldı. Cesur pozunu paylaşan oyuncunun fitliği ise gözlerden kaçmadı.

    Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan iç çamaşırlı poz! 'Cesur pozuna maşallah diyorum' #3

    İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan iç çamaşırlı poz! 'Cesur pozuna maşallah diyorum' #4

    Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan iç çamaşırlı poz! 'Cesur pozuna maşallah diyorum' #5

    Duy Beni nin Melisa sı Sümeyye Aydoğan dan iç çamaşırlı poz! 'Cesur pozuna maşallah diyorum' #6


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