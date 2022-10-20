Duyan küçük dilini yuttu! Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş...

Mahkum dizisinde Barış karakterini canlandıran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi ortaya çıktı. Görenler inanamadı. Kız kardeşi de oyuncu çıktı. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi...

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı.

Ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı.

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu, canlandırdığı karakterlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatıyla yakından ilgilenen hayranları, öğrendikleri gerçekle şok oldu.

Şimdilerde Mahkum dizisinde Barış karakterini canlandıran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi ortaya çıktı.

Meğer kardeşi de oyuncuymuş!

İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun kız kardeşi de oyuncuymuş. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi...

Ünlü oyuncunun kardeşi Kardelen Hacıoğlu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu.Güzelliğiyle herkesi büyülüyor.