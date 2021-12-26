Duyanlar inanamıyor! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Bu Tarz Benim yarışmacısıyla aşk yaşamış...

Duyanlar inanamıyor! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Bu Tarz Benim yarışmacısıyla aşk yaşamış...

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Serdar karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un hayatı mercek altına alındı. Ertuğrul'un eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler, şaştı kaldı.

5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

Üniversitede tiyatroyla ilgilenmeye başlayan ve ilk olarak 'Romeolar ve Julietler' oyununda rol alan Çağlar Ertuğrul, mezun olduktan sonra Vahide Gördüm'ün 35 Buçuk Akademisi'nde eğitim aldı.

Daha sonra hepimizin içini dağlayan ''Dağ'' filminde başrolü üstlenen Ertuğrul, ardından ''Benim İçin Üzülme'' adlı diziye geçiş yaptı.

Mühendisliği bırakma kararı alan başarılı oyuncu, Kurt Seyit ve Şura, Bana Masal Anlatma, Medcezir, Dağ 2, Biz Size Döneriz, Fazilet Hanım ve Kızları, Ailecek Şaşkınız, Yanımda Kal ve Kızım Gibi Kokuyorsun gibi yapımlarda boy gösterdi.

HER HAREKETİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEYİ BAŞARIYOR

''Afili Aşk'' dizisiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Çağlar Ertuğrul, şimdilerde başrollerinde Deniz Baysal, Mesut Akusta, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, oyunculuk performansı ve yakışıklılığının yanı sıra eğlenceli tavırları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar, eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CANSU ÖNGEL İLE BİRLİKTELİK YAŞADI

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, 2015 yılında, "Bu Tarz Benim" adlı programda yarışan Cansu Öngel ile kısa bir birliktelik yaşamıştı.

Ertuğrul, son olarak ''Fazilet Hanım ve Kızları'' adlı dizinin setinde tanıştığı Kayla Manukyan ile aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz aylarda 33 yaşındaki oyuncunun, üç yılı aşkın süredir birliktelik yaşadığı 28 yaşındaki Kayla Manukyan'dan ayrıldığı öne sürülmüştü.