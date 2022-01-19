Duyanların ağzı açık kaldı! Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan bakın kim çıktı

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle adından söz ettiren Buse Orcan'ın hayatı merak konusu oldu. Orcan, hakkında araştırma yapanlar, öğrendikleri bilgi karşısında şaştı kaldı.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkati çekiyor.

Yeni ve genç yüzlere fırsat tanımaya devam eden Gönül Dağı dizisinde rol alan genç oyuncu Buse Orcan'ın hayatı merak konusu oldu.

Dizide hayat verdiği Mezarcı İlyas'ın kızı Asya karakteriyle adından söz ettiren Buse Orcan, hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

MEĞER TESCİLLİ GÜZELMİŞ

2002 yılında İzmir'de dünyaya gelen Buse Orcan, lise eğitimini İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde aldı.

Şimdilerde Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik bölümünde eğitim gören Orcan, kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Buse Orcan'ın, 2018 yılında katıldığı Best Model of Turkey'de ikinci olduğu ortaya çıktı. 2019 yılında da derece elde eden Orcan, Farmasi Miss 2021'e de katıldı.

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Oyuncu olmadan önce çeşitli markaların defilelerinde boy gösteren Buse Orcan, profesyonel olarak dansla da ilgileniyor.

Piyano ve gitar çalabilen Orcan, çocukluk yıllarında başladığı baleyi de hala sürdürüyor.

Gönül Dağı dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç yıldız, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 30 bine yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.