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    Duygu Özaslan cesur dekoltesiyle instagramı salladı! "Üşümüyor musun böyle"

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte beğeni toplayan son instagram paylaşımı..
    • 16.11.2022 - 15:57
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    Duygu Özaslan cesur dekoltesiyle instagramı salladı! 'Üşümüyor musun böyle'

    Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan instagram hesabından cesur pozlarını paylaşama ve gündem olmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla adından söz ettiren Özaslan yine dikkat çekti.

    Bir çekim için kamera karşısına geçen Duygu Özaslan iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismi o fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

    Duygu Özaslan cesur dekoltesiyle instagramı salladı! 'Üşümüyor musun böyle' #1

    Geçtiğimiz aylarda basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenen Duygu Özaslan mutlu bir evlilik sürdürüyor. Özel hayatı ile uzun süre gündemde olan Duygu Özaslan sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşıyor.

    31 yaşındaki Duygu Özaslan'ın instagramda 2 milyon takipçisi bulunuyor. İşte Duygu Özaslan'ın son paylaşımı..

    Duygu Özaslan cesur dekoltesiyle instagramı salladı! 'Üşümüyor musun böyle' #2

    Duygu Özaslan cesur dekoltesiyle instagramı salladı! 'Üşümüyor musun böyle' #3


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