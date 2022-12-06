Duygu Özaslan dekoltenin dozunu kaçırdı! Gören "Bu ne ya" dedi: "Ablam içine bir şey giyseydin"

Duygu Özaslan dekoltenin dozunu kaçırdı! Gören "Bu ne ya" dedi: "Ablam içine bir şey giyseydin"

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son yaptığı paylaşım ile hayranlarını ikiye böldü. Bazıları Özaslan'a övgüler yağdırırken, bazıları en kötü kombinlerinden birisi olduğunu söyledi.

17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak tamamlamadan bıraktı.

Bölümünğü bıraktıktan sonra Youtube alanında çalışmalar yapan Duygu Özaslan, makyaj videoları çekmeye başladı.

Çektiği makyaj videoları ile tanınmaya başlayan Duygu Özaslan, Youtube üzerinde de 1 mliyondan fazla takipçi elde etti.

Bir dönemin en fazla takip edilen isimlerinden olan Duygu, geçtiğimiz aylarda yaptığı görkemli dğüünle basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlendi.

Yaptığı konuşmalar, makyajlar ve sergilediği tavırlar ile sık sık gündeme gelen Özaslan, kombinleriyle de olay oluyor.

Bir dönem bulimia nervoza hastalığına yakalandığını ve tedavi aşamasında olduğunu açıklayan Özaslan, eski formuna geri döndü.

Spor yapan ve kusursuz bir fiziğe sahip olan Özaslan, sosyal medya hesabından son paylaşıldığı kare ile hem beğenildi hem de beğenilmedi.

Duygu Özaslan ikiye böldü

Sosyal medya hesabından beyaz bir elbise ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Duygu Özaslan, takipçilerini ikiye böldğ. Bazıları Özaslan'ın kıyafetini pek beğenmedi.Bazıları ise her zamankinden daha güzel ve çekici olduğunu söyledi.

Duygu Özaslan'ın kombinini beğenmeyenler, "Ne ya bu Duygu?" "Ablam içine bir şey giyseydin" "Şaka mı Duygu?" "Bu Sefer olmadı be" tarzında yorumlar yaptı.

Kombini beğenenler ise "Yine ortalığı yakıyorsun" "İkon" "Gülşen Bubikoğlu sandım" "Bu fizik halis mi" tarzında yorumlar yaptı. Instagram'da 2 Milyon takipçisi olan Özaslan ise fotoğraflarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor.