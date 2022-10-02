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    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'

    Ünlü fenomen Duygu Özaslan instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.İşte beğeni toplayan son pozları..
    • 02.10.2022 - 14:00
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    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan güzelliği ile beğeni toplamaya ve gündeme gelmeye devam ediyor.

    Instagramda 2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Özaslan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    Özel hayatı ilede zaman zaman gündeme gelen Duygu Özaslan geçtiğimiz aylarda basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dünya evine girmişti.

    Duygu Özaslan özel hayatının yanısıra sosyal medyada paylaştığı iddialı pozları ilede sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Özaslan son olarak bir markanın çekimleri için verdiği pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.Bu kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    İşte o pozlar

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! Bu ne güzellik? #1

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! Bu ne güzellik? #2

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! Bu ne güzellik? #3

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! Bu ne güzellik? #4


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