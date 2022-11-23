Duygu Özaslan göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! 'Cesaretine hayranım..'

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı büyük beğeni topladı..

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan fenomen Duygu Özaslan sık sık magazin gündeminde isminden söz ettiriyor. Gerek özel hayatı gerek paylaştığı iddialı pozlar ile dikkat çeken Duygu Özaslan son paylaşımı ile yine beğeni topladı.

Geçtiğimiz aylarda basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenen Duygu Özaslan mutlu bir evlilik yaşıyor. Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

YouTube'da çektiği makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar ile büyük kitlelere ulaşan 31 yaşındaki Duygu Özaslan sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın paylaştığı her poz kısa sürede büyük ilgi görüyor. Fenomen ismin yaptığı paylaşımlar binlerce kez beğeniliyor.

Duygu Özaslan'ın "Tozluklar geri geldiyse bolero ve kapri de yolda mı?" notuyla paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı. İşte Duygu Özaslan'ın son instagram paylaşımı..