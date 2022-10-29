Duygu Özaslan "jartiyeri" ile cadı oldu! "Vermediğin frikik kaldı mı?"

Duygu Özaslan "jartiyeri" ile cadı oldu! "Vermediğin frikik kaldı mı?"

Duygu Özaslan'ın Cadılar Bayramı'na özel giydiği kıyafet, sosyal medyada gündem oldu. Fenomene sosyal medya üzerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı ancak okulu tamamlamadı.

Youtube alanında içerikler üreten ve makyaj videoları çeken Duygu, kısa süre içerisinde ünlü olmayı başardı.

Youtube kanalı 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Duygu Özaslan, gösterişli bir düğünle basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlendi.

Düğünü günlerce konuşulan fenomen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Hem paylaşımları hem de söylemleri ile gündemden düşmeyen Özaslan, Cadılar Bayramı'ndan geri kalmadı.

Eşiyle beraber Cadılar Bayramı için hazırlanan partiye katılan Özaslan, tarzıyla dikkatleri üzerine bir kez daha çekti.

Tarzı ve dekoltesi ile büyüleyen Duygu Özaslan'ın siyah saçlı hali ise hayranlarından ilgi gördü.

Duygu Özaslan'ın Cadılar Bayramı tarzı

YouTube'da 1 milyonu aşkın abonesi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Özaslan'ın Halloween paylaşımına ''En ateşli cadı'', ''Bu fizik gerçek mi?'' ve ''Eşiyle böyle şeyler yaşaması çok hoş'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Duygu Özaslan'ı Hailey Bieber'a özenmekle suçladı.