Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan cesur pozları beğeni toplamaya devam ediyor. İşte Duygu Özaslan'ın son instagram paylaşımı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan instagram hesabından iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Güzelliği ile fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Duygu Özaslan sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Duygu Özaslan iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunarak beğeni topluyor. Ünlü ismin her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

2022 yılında basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evlenen Duygu Özaslan bol bol eşiyle paylaşım yapıyor.

Özel hayatı ile zaman zaman gündemde olan Duygu Özaslan sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

31 yaşındaki Duygu Özaslan'ın instagramda 2 milyon takipçisi bulunuyor. İşte Duygu Özaslan'ın "Bugün de yeni yıl kutlamalarımız bitecek diye üzüldüm" notuyla paylaştığı son instagram paylaşımı..