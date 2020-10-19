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    Duygu Özaslan, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı

    Sosyal medya fenomeni, sevgilisi Can Maxim Mutaf’ın kucağında samimi şekilde paylaştığı fotoğrafların altına, “Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz” diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 07:28
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 07:28
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    Duygu Özaslan, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı

    Geçtiğimiz yaz döneminde fazla kiloları ile dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ın yeni paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

    Uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte olan Özaslan, sevgilisi ile samimi pozlar verdi.

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Instagram hesabından sevgilisinin kucağında oturduğu pozları paylaşan Özalsan, gönderisine “Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz” notunu da düştü.

    Bu pozlar, günün en çok konuşulanları arasına girdi. 2 milyona yakın takipçisi bulunan Özaslan’ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

    Duygu Özaslan, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı #1

    Duygu Özaslan, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı #2

    Duygu Özaslan, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı #3

    Duygu Özaslan, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı #4

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