Duygu Özaslan sütyene veda etti, göğüs dekoltesi ortalığı yıktı!

Fenomen Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yayınlaıdğı derin göğüs dekolteli pozu ile olay oldu. Ünlü fenomene hayranlarından yorum yağdı.

17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı ancak bir süre sonra bıraktı.

Youtube alanında içerikler üreten Duygu Özaslan, yaptığı makyaj videoları ile ünlü olmaya başladı.

Birden fazla video çeken ve kısa süre içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşan Özaslan, Instagram'da da oldukça popüler.

Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ve söylemleri ile olay olan fenomen, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dünyaevine girdi.

Görkemli bir düğünle evlenen ve ilgileri bir kez daha üzerine çeken Duygu, eşiyle paylaştığı fotoğraflara kısa bir ara verdi.

Siyah tulumu ve derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı sallayan güzel fenomene hayranlardan beğeni yağdı.

Duygu güzelliği ile büyüledi

Duygu Özaslan, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.O pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Zyaıfladığı görülen Duygu Özaslan'a yorum yağdı. Özaslan'a kalp koyan takipçileri, "Bu ne güzellik" ,"Evlilik yaradı sana" , "Sütyene veda etmişsin" , "Yakıyorsun" tarzında yorumlar yaptı.

Özaslan, bir dönem kendi Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan daha farklı fotoğrafların basına servis edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edildi.

Özaslan, bunun üzerine bulimia nervoza hastalığına yakalandığını ve tedavi aşamasında olduğunu açıklamıştı.