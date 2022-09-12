Duygu Özaslan'dan dikkat çeken kombin! 'Göğüslerine ne yaptırdın ya'

Duygu Özaslan'dan dikkat çeken kombin! 'Göğüslerine ne yaptırdın ya'

Fenomen Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yayınladığı göğüs dekolteli pozuyla akıllara 'Estetik mi yaptırdı' sorusunu getirdi.

1991 doğumlu Duygu Özaslan, 2013 yılında Youtube'da açtığı kanalda makyaj videolarıyla kendini tanındı.

İlerleyen süreçte büyük bir takipçi kitlesine ulaşarak şöhreti yakalayan Özaslan, şu anda Influencer kimliğiyle de tanınıyor.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlenmişti.

3 gün 3 gece eğlence yapan çiftin sosyal medya paylaşımları da olay olmuştu.

Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla gündeme gelen Özaslan, şimdilerde incecik ve kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 31 yaşındaki Duygu Özaslan, son olarak bir markanın lansmanında verdiği pozlarla gündem oldu.

"Göğüslerine ne yaptın ya"

Lila renk askılı bir bluz giyen Özaslan'ın göğüs dekoltesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Fenomen isme bir takipçisinden, "Göğüslerine ne yaptın ya" yorumu geldi.

İşte, Duygu Özaslan'ın son paylaşımı...