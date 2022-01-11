Duygu Özaslan'ın son hali yürekleri ağızlara getirdi! Bir deri bir kemik kaldı...

Duygu Özaslan'ın son hali yürekleri ağızlara getirdi! Bir deri bir kemik kaldı...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son hali ile korkuttu. Gittikçe zayıfladığı görülen fenomen, eski halini unutturdu. Özaslan daha önce Bulimia Nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Tanınmaya Youtube üzerinden çektiği makyaj videoları ile başlayan Duygu Özaslan, sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem oluyor.

Instagram'a attığı cesur pozları ile dikkatleri çeken Özaslan, bundan birkaç ay önce deniz kenarında görüntülenmiş ve kiloları ile uzun süre gündem olmuştu.

Özaslan'ı takip eden birçok kullanıcı sosyal medyada paylaştığı karelerin farklı gerçek görüntüsünün farklı olduğunu söyledi.

Eleştirilere daha fazla dayanamayan Duygu Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etmişti.

Tedavi olup diyete başlayan ve spor yapan Duygu Özaslan, verdiği kilolarla bir kez daha gündem oldu.

Özaslan'ı tanıyan ve takip edenler, bu sefer yaşadığı değişim ve verdiği kilolarla eleştirmeye başladı.

Çok zayıf olduğu görülen ve günden güne erdiği görülen sosyal medya fenomeni, gün geçtikçe eriyor.

DUYGU ÖZASLAN'IN SON HALİ KORKUTTU

Kendisini spora ve diyete adayan Duygu Özaslan, verdiği kilolarla dikkati çekmeye başladı.

Özaslan son olarak mini eteği ve büstiyeriyle pozunu sosyal medyada "Bu oyun karakterine isim koyalım" notuyla paylaştı.

Duygu Özaslan'ın paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bazı takipçiler önerilerde bulunurken bazıları ise "Survivor Duygu" yorumları yaptı.

Çok sayıda takipçisi Özaslan'a 'Çok zayıflamışsın artık, kilo verme' yorumunda bulundu. Özaslan'ın son hali takipçilerini korkuttu.

YAZ AYLARINDA EVLENİYOR

Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile düğün tarihini çektiği video ile duyurmuştu.

Özaslan, "Seneye yazın diye düşünüyoruz. İkimiz de yaz düğünü istiyoruz hem de onun sezonu bitmiş oluyor. O yüzden izindeyken herhalde haziran-temmuz gibi olur diye düşünüyoruz. Ama hiçbir şey yok şu anda" demişti.