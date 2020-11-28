Duygu Özaslan’ın zayıf hali takipçilerini kızdırdı

Yaz döneminde fazla kilolarıyla dikkat çeken bunu da Bulimia Nervoza hastalığına bağlayan YouTuber, son hali ile büyük tepki topladı.

YouTuber Duygu Özaslan, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı.

29 yaşındaki Özaslan’ın oldukça zayıfladığı görülürken, takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

"YANDIĞIN ŞEYLE YAKIYORSUN"

Bir takipçisi Özaslan'ın gönderisine, "Bulimia'dan yakınan biri olarak, yarattığın bu 'fake' (sahte) vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun. Yandığın şeyle yakıyorsun. İnsanlara diyorsun ki; 'İdeal vücut bu olduğu için ben kendi vücudum yerine photoshop ile bunu yapıyorum.' Gerçekten acınası..." şeklinde yorum yaptı.

"ARTIK FOTOĞRAFLARIMLA OYNAMIYORUM"

Zayıfladığını dile getiren YouTuber ise "Öyle bir şey demiyorum. Artık fotoğraflarımla oynamıyorum da. Çok ciddi spor yapıp, kilo verdim. Kusura bakmayın ama azmimle de gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

“KİLOLU HALİM BİLE HEPİNİZDEN GÜZEL”

Paylaştığı fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Özaslan'ın bikinili halleri geçen yazın en çok konuşulanları arasındaydı.

Bir süredir basketbolcu Maxim Can Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, gelen eleştirilerin ardından "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel." demişti.

“İNSANLARI KANDIRIYOR”

Bir Twitter kullanıcısı durumu, "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şu an olduğu halini kabullenip, sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen 'Mükemmel' vücutları görüp, kendini sorguluyor. Aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirmişti.

Bu yoruma da Twitter'da beğeni yağmıştı.

“BULİMİA NERVOZA HASTALIĞINA YAKALANDIM”

YouTuber daha sonra ise Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Duygu Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; Bulimia Nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim." şeklinde konuşmuştu.