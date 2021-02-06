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    Düzleştiricisi ile TikTok videosu çekerken saçlarını yaktı

    Saçlarını yaparken kamera karşısına geçen genç kadının, TikTok hesabında paylaşmak için çektiği videonun sonu acı bitti. Düzleştirici, genç kadının saçlarını kopardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 12:53
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    Düzleştiricisi ile TikTok videosu çekerken saçlarını yaktı

    Düzleştirici kullanarak saçlarını kıvırmak isteyen Mairead isimli genç kadın, başına geleceğinden habersiz kameranın karşısına geçti.

    Elinde düzleştirici ile TikTok videosuna başlayan genç kadın, kayıt yeni başlamışken kamera açısını düzeltmek istedi.

    SAÇLARINDAN OLDU

    Ancak bu sırada düzleştiriciyi saçında bekletmeye devam etti.

    Saçlarının yandığını farketmeyen genç kadın, açıyı ayarladı fakat saçlarından oldu.

    Genç kadın video çekerken saçını yaktı İZLE

    35 SANİYEDE SAÇI KOPTU

    Yaklaşık 35 saniye boyunca saçta duran düzleştirici, ısının da etkisi ile genç kadının saçlarını kopardı.

    Mairead, kopan saçlarını kameraya gösterdi.

    Büyük üzüntü yaşayan Mairead'ın o anki görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

    Düzleştiricisi ile TikTok videosu çekerken saçlarını yaktı #1

    Düzleştiricisi ile TikTok videosu çekerken saçlarını yaktı #2

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