Düzleştiricisi ile TikTok videosu çekerken saçlarını yaktı

Düzleştiricisi ile TikTok videosu çekerken saçlarını yaktı

Saçlarını yaparken kamera karşısına geçen genç kadının, TikTok hesabında paylaşmak için çektiği videonun sonu acı bitti. Düzleştirici, genç kadının saçlarını kopardı.

Düzleştirici kullanarak saçlarını kıvırmak isteyen Mairead isimli genç kadın, başına geleceğinden habersiz kameranın karşısına geçti.

Elinde düzleştirici ile TikTok videosuna başlayan genç kadın, kayıt yeni başlamışken kamera açısını düzeltmek istedi.

SAÇLARINDAN OLDU

Ancak bu sırada düzleştiriciyi saçında bekletmeye devam etti.

Saçlarının yandığını farketmeyen genç kadın, açıyı ayarladı fakat saçlarından oldu.

Genç kadın video çekerken saçını yaktı İZLE

35 SANİYEDE SAÇI KOPTU

Yaklaşık 35 saniye boyunca saçta duran düzleştirici, ısının da etkisi ile genç kadının saçlarını kopardı.

Mairead, kopan saçlarını kameraya gösterdi.

Büyük üzüntü yaşayan Mairead'ın o anki görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.